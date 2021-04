Mário da Costa é o candidato do PS à Câmara de Oliveira do Bairro

Mário da Costa foi aprovado por unanimidade como candidato do PS à Câmara Municipal de Oliveira do Bairro na reunião plenária do partido, na passada quinta-feira, acabou de anunciar a concelhia socialista.

Licenciado em História pela Universidade de Coimbra, em 1987, Mário da Costa dedicou grande parte da sua vida profissional à recriação histórica tendo fundado a Companhia de Teatro Vivarte, em Oliveira do Bairro, em 1987, atual Laboratório Nacional de Recriação Histórica, da qual é seu diretor artístico e gestor de eventos, para além de ator, encenador, dramaturgo, cenógrafo, formador e investigador.

Mário da Costa tem ainda uma Especialização em Teatro na Educação, pela Universidade de Aveiro, e uma Especialização em Desenvolvimento Pessoal e Social, pelo Centro de Formação de Professores de Ílhavo e Universidade de Aveiro.

Mário da Costa foi também Conselheiro Científico do Projeto Europeu de Recriação Histórica no âmbito do Comenius, Formador de Professores no Continente e Ilhas, professor de Didática do Teatro e de Expressão Dramática na Escola Superior de Educação do Instituto Piaget de Viseu, professor de Didática do Teatro e de Expressão Dramática no ISCAA, foi presidente da direção dos Encontros de Teatro na Escola, diretor da Empresa de Inserção “Teatrário”, presidente da Federação Portuguesa da Festa da História e é o atual presidente da Confederação Europeia de Festas e Manifestações Históricas.

Mário da Costa foi agraciado com os seguintes prémios: Grande Prémio no concurso Escolar de vídeo 1995, organizado pelo Instituto Politécnico do Porto, com o filme “Paleolítico ao vivo”; 1º Prémio do Festival Vicentino, 1996, Lisboa; 1º Prémio do concurso Pátria, organizado pelo Ministério da Defesa Nacional (Região Centro) 1997; Grande Prémio La Stampa, atribuído pela Federação Italiana de Recriações Históricas, pelo trabalho de organização e dinamização da Feira Medieval de Finale Ligure (2003). O seu trabalho artístico mereceu ainda uma Medalha de Mérito atribuída pelo Presidente da República de Itália, Giorgio Napolitano.

Mário da Costa é ainda autor dos livros e textos publicados: “Algumas pistas sobre o mar salgado ou talvez nem isso” (peça de teatro, Efémeros Edições); “Cenas de Amor e de Guerra” (colectânea com outros autores, Efémero Edições); “Peças de teatro para jovens alunos pouco aplicados, mas não muito rebeldes” (Efémero Edições); “Monólogo de um ator dialógico” (Papiro Edições); “Ser professor ou ser professor” (no livro de Lauro António “O ensino, o cinema e o audiovisual”, Porto Editora); “Uma experiência diferente” (no livro “A outra face da Escola” Edição do Ministério da Educação; “Percursos à margem “ (no livro de Tito Agra Amorim “Encontros de teatro na escola, história de um movimento”, Porto Editora); “Manual de Recriação Histórica “, (edição bilingue, português e inglês, Edição da CFPL, no âmbito do projeto europeu Comenius).