Mealhada recebe primeira fase da Liga Europeia de Hóquei em Patins

Começa já amanhã, dia 9 de abril, a primeira fase da Liga Europeia de hóquei em patins, que vai decorrer no concelho da Mealhada, concretamente no Pavilhão Municipal do Luso. Durante três dias, vão competir cinco clubes portugueses, entre eles Benfica, Porto e Sporting e três equipas espanholas.

O Luso será palco de uma qualificação comprimida em três dias, até dia 11 de abril, e decorrerá sem a presença de público devido às restrições no âmbito da atual situação de pandemia. Posteriormente, a Final Four, que será disputada pelos vencedores de cada um dos grupos e pelo melhor segundo classificado dos três grupos, também se jogará no Luso, entre 15 e 16 de maio.

“A Mealhada tem um importante histórico de receber competições nacionais e internacionais e, tendo em conta até o atual contexto de pandemia, este é um evento de inequívoco valor, quer para em termos desportivos, quer em termos de economia e restauração locais”, sublinha Rui Marqueiro, presidente da Câmara da Mealhada.

Com um regime de ‘bolhas’, a prova terá em ação o FC Porto, o Sporting CP, o SL Benfica, a UD Oliveirense e o Óquei Clube de Barcelos, com jogos entre sexta-feira, dia 9, e dia 11.

Na ‘poule’ A, os ‘dragões’ enfrentam o Noia no primeiro dia, jogando com o Óquei Clube de Barcelos no último, com os minhotos a jogarem com os espanhóis, no dia 10.

No grupo B, há Sporting-Reus no dia 9, Reus-Oliveirense, no dia 10, e Oliveirense-Sporting, no dia 11, enquanto a ‘poule’ C opõe o Benfica ao Liceo, no sábado, e ao FC Barcelona, no domingo.

“É um período muito difícil devido à pandemia por toda a Europa, mas tudo decorrerá de acordo com um protocolo de saúde impressionante, como exigido. Não terá público, mas será transmitido para ecrãs em todo o mundo”, declarou Agostinho Silva, que presidiu ao Comité Técnico que organiza a competição.

Calendário: 9 de abril – sexta-feira:

13h – FC Porto – Noia Freixenet

17h – Sporting CP – Reus Deportiu

20h – FC Barcelona – Liceo de Coruna

10 de abril – sábado

12h – Noia Freixenet – Óquei Clube Barcelos

15h – Reus Deportiu – UD Oliveirense

18h – Liceo de Coruna – SL Benfica

11 de abril – domingo

14h – Óquei Cube Barcelos – FC Porto

17h – UD Oliveirense – Sporting CP

20h – SL Benfica – FC Barcelona