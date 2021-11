Mealhada pede conquista da “Taça” à Seleção Nacional de Hóquei em Patins

A Seleção Nacional de Hóquei em Patins foi recebida, esta quinta-feira, na Câmara Municipal da Mealhada, no âmbito do estágio de preparação, no concelho, para o Campeonato da Europa. Na cerimónia, a mensagem deixada aos atletas e equipa técnica foi só uma: “tragam a taça!”.

O presidente da Câmara Municipal da Mealhada, António Jorge Franco, não poderia ser mais claro com a Seleção Nacional de Hóquei em Patins. “A uma seleção campeã, que nos tem dado muitas alegrias, só podemos pedir que tragam a taça e voltem à Mealhada para mostrar o símbolo de todo o vosso esforço”, afirmou, recordando o primeiro ano, 2005, em que o município recebeu estágios da Federação de Patinagem de Portugal.

Na cerimónia, o vice-presidente da Federação de Patinagem de Portugal, João Paulo Nunes, agradeceu a hospitalidade de longa data.

A Seleção tem estado no Luso em estágio de preparação para o Campeonato da Europa, que vai decorrer de 14 a 20 de novembro, em Paredes.

No âmbito do estágio, a equipa técnica da Seleção Nacional participou na rubrica “Um café com…”, uma iniciativa em que a Câmara da Mealhada convida diversas personalidades a debaterem temas do mundo do desporto. Esta edição foi direcionada às associações desportivas do concelho que, de forma descontraída, puderam abordar, com treinadores de referência, temáticas como a formação desportiva dos jovens portugueses, os fatores de sucesso de um desportista e a preparação de uma seleção para competições de âmbito europeu e mundial, entre muitos outros.