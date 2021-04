Mini-ecopontos estão a chegar às moradias do concelho de Oliveira do Bairro

O Município de Oliveira do Bairro está a distribuir gratuitamente contentores mini-ecopontos por moradias unifamiliares do concelho, para recolha porta-a-porta de resíduos recicláveis.

Nesta primeira fase, a distribuição está a ser feita pelos munícipes que se inscreveram no projeto “Separar para + Reciclar”. Com a entrega dos contentores, é-lhes explicada a forma de funcionamento do projeto, que conta com recolhas porta-a-porta semanais, para os resíduos de papel e cartão e plástico e metal, e quinzenais, para os resíduos de vidro.

De acordo com Jorge Pato, vice-presidente da Câmara e responsável pela área do ambiente, “os participantes neste projeto apenas têm que deixar os seus contentores numa zona exterior das suas moradias, num dia pré-determinado, conforme o tipo de resíduo, para que os serviços municipais façam a recolha dos resíduos”.

O autarca confirma que o período de inscrições no projeto continua e os munícipes de Oliveira do Bairro, com moradias unifamiliares, “ainda se podem inscrever, através de um formulário online disponibilizado no site do município.

Os objetivos do projeto são, de acordo com Jorge Pato, “facilitar a separação e deposição dos resíduos recicláveis, sem sair de casa, e sensibilizar a população para a importância da sua separação, de forma a aumentar a quantidade e qualidade de resíduos a encaminhar para reciclagem, diminuindo a quantidade de resíduos urbanos a depositar em aterro”.

Relativamente às moradias de habitação multifamiliares (prédios), o responsável autárquico referiu que a autarquia se encontra a “preparar um projeto destinado a essa tipologia, de forma a abranger todos os munícipes do Concelho”.

Os contentores que estão a ser distribuídos (três por habitação – amarelo, azul e verde), com capacidade de 45 litros, possuem um chip que os associa à morada do munícipe que os requisitou.

Os mini-ecopontos entregues foram projetados para serem empilhados, caracterizando-se por terem uma altura reduzida, o que os torna “particularmente adaptáveis a pequenos espaços disponíveis no interior das habitações.