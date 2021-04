Município estabelece protocolo com a Filarmónica Vaguense

A Filarmónica Vaguense assinou um protocolo de cooperação com o Município de Vagos, para cedência do seu fundo documental e instrumental. A cerimónia decorreu no sábado, 27 de março, na Biblioteca Municipal João Grave.

Ambas as entidades entendem que é de todo o interesse público que este espólio possa ser observado por todos, e particularmente lembrado pela população vaguense, que ao longo dos anos conviveu e utilizou pessoalmente essas partituras e instrumentos, assim enriquecendo a cultura individual e a da sua população em geral.

Este valioso fundo documental e instrumental da Filarmónica Vaguense será agora alvo de preservação, contando para isso com a disponibilidade dos meios técnicos e humanos da Câmara Municipal de Vagos. Assim, ficou protocolado inventariar, preparar e acondicionar a coleção documental (partituras) e a coleção de instrumentos musicais antigos da Filarmónica Vaguense, transferir ambas as coleções para as instalações da Biblioteca Municipal João Grave, conservando-as, gerindo-as e disponibilizando-as ao público.

No ato de assinatura deste protocolo, o presidente da Câmara Municipal de Vagos, Silvério Regalado, referiu que este é um ato de “valorização do património cultural do concelho”. O autarca reconheceu que “a Filarmónica Vaguense é uma das instituições que melhor tem representado a cultura no Município de Vagos a quem pretendo agradecer por colocar o interesse público acima do interesse individual da Filarmónica”.

Por seu turno, o presidente da Filarmónica Vaguense, Ricardo Martins, deu conta de que “é uma ambição nossa dar um melhor tratamento ao nosso acervo, que é de todos os vaguenses, porque está lá trabalho de muitos vaguenses anteriores a nós. Este é um património da Filarmónica, mas também de todo o Município e agradecemos a possibilidade de ele poder estar acessível ao público que o quiser consultar”.