Obras avançam em várias frentes na UF de Arcos e Mogofores

Com um orçamento para o ano em curso de aproximadamente 180 mil euros, Fernando Fernandes, presidente da Junta de Freguesia da UF de Arcos e Mogofores, está na reta final do segundo mandato como presidente da UF. Por isso diz estar, juntamente com a equipa que com ele trabalha, disponível para um terceiro mandato à frente dos destinos na UF. Talvez por isso, faça um balanço positivo da atividade desenvolvida ao longo dos vários anos, na medida em que, como destaca, “temos conseguido executar os planos de atividades previstos para cada ano”.

Ainda que o ano de 2020 tenha sido um ano atípico, reconhece que, se em matéria de trabalho da Junta não causou qualquer constrangimento, já em matéria de apoio e acompanhamento social exigiu uma maior atenção às necessidades das populações, sobretudo junto de quem estava doente, em isolamento profilático ou de quarentena, não deixando de sublinhar “o apoio e colaboração sempre presente e articulado com o executivo da Câmara Municipal de Anadia”.

Ler mais na edição impressa ou digital