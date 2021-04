Piscinas Municipais e Courts de Ténis reabrem em Anadia

As Piscinas Municipais e os Courts de Ténis, localizados no Complexo Desportivo de Anadia, vão reabrir ao público, amanhã, dia 19 de abril, de forma condicionada e apenas em regime de aula livre.

Assim, as Piscinas Municipais irão funcionar de segunda a sexta-feira, entre as 9h e às 20h30 e ao sábado, das 9h às 13h. A prática da natação será feita apenas em regime de aula livre.

No que respeita à lotação, apenas serão permitidas 8 pessoas no tanque principal, uma por pista. No tanque de aprendizagem serão permitidas duas famílias, num limite total de 10 pessoas. Será dada prioridade no acesso, aos utilizadores com marcação prévia (231 510 320).

Também a sauna, hidromassagem e tanque de hidroginástica estarão indisponíveis. Contudo, os balneários terão lotação limitada. Os chuveiros e secadores de cabelo e mãos não poderão ser usados pelos utilizadores.

À semelhança do que já acontece noutros espaços municipais será obrigatório o uso de máscara, exceto no cais, respeitar a sinalética, bem como o distanciamento físico e higienizar as mãos à entrada e à saída das instalações.