Radiolândia e Museu de Etnomúsica reabrem ao público

Estes espaços vão funcionar de segunda a sexta-feira, entre as 14h e as 19h, com entrada limitada a cinco pessoas de cada vez.

A Radiolândia – Museu do Rádio, em Bustos, e o Museu de Etnomúsica da Bairrada, no Troviscal, reabrem portas ao público esta segunda-feira, dia 5 de abril, na sequência do plano de desconfinamento anunciado pelo governo.

Estes espaços, que integram a Rede de Museus de Oliveira do Bairro, vão funcionar de segunda a sexta-feira, entre as 14h e as 19h, de forma contínua e com entrada condicionada a um limite de cinco pessoas.

Durante as visitas aos Museus, restringidas a um tempo máximo de 15 minutos, mantém-se obrigatório o uso de máscara, o cumprimento de uma distância social de dois metros e a desinfeção das mãos à entrada e saída dos edifícios. Será ainda medida a temperatura corporal de cada um.

Nesta fase, ainda não é permitida a realização de visitas guiadas, nem a utilização de equipamentos interativos e multimédia. Por questões de segurança, será respeitado um intervalo de 15 minutos entre cada visita, para a limpeza e higienização dos espaços.

De destacar que a Rede de Museus de Oliveira do Bairro continua a privilegiar o agendamento prévio das visitas, através de telefone ou e-mail.

A Radiolândia – Museu do Rádio e o Museu de Etnomúsica da Bairrada foram reconhecidos com o selo Clean & Safe Património Cultural, do Turismo de Portugal. Com esta distinção, estes equipamentos culturais do Município de Oliveira do Bairro assumem o compromisso de cumprir os requisitos de segurança e higiene definidos pela Autoridade Nacional de Turismo, segundo as orientações da Direção-Geral de Saúde, no âmbito do combate à pandemia da Covid-19.