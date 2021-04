Requalificação do Centro de Saúde de Anadia orçada em mais de 1,3 milhões de euros

Com esta intervenção, o município pretende sanar algumas patologias de construção, por forma a melhorar as condições de funcionamento e de conforto deste equipamento de saúde.

A requalificação e reestruturação do Centro de Saúde de Anadia tem o valor base 1.303.844,28 euros e um prazo de execução de dez meses. O lançamento do concurso público para a empreitada foi aprovado em reunião do executivo da Câmara Municipal de Anadia.

“O projeto visa a melhoria das condições de trabalho dos profissionais de saúde, valorizando significativamente as instalações, permitindo, dessa forma, colmatar as disparidades territoriais ainda existentes, em matéria de acesso e da qualidade assistencial da rede pública de saúde, com vista à satisfação integral, a nível municipal e regional, das necessidades em saúde da população”, refere a câmara municipal em nota de imprensa.

A reestruturação tem ainda em vista a criação de condições físicas para a implementação de uma USF – Unidade de Saúde Familiar, bem como de um gabinete dedicado à saúde oral, dotado dos equipamentos necessários ao seu bom funcionamento.

O projeto de requalificação e reestruturação do Centro de Saúde de Anadia foi realizado em colaboração e com o acompanhamento do Departamento de Instalações e Equipamentos da Administração Regional de Saúde do Centro e segundo a presidente da Câmara Municipal de Anadia, Teresa Cardoso, a oportunidade do lançamento desta empreitada tem em conta também “a oportunidade aberta” pelos Fundos Comunitários que “permitirá ao Município submeter candidaturas a eixos e medidas que aceitam estas áreas de intervenção, possibilitando alcançar a comparticipação financeira para a sua intervenção, aliviando assim o encargo financeiro à Câmara Municipal”.