União de Freguesias de Covões e Camarneira com intervenções na rede viária

A requalificação da rede viária que a autarquia está a desenvolver no concelho ascende a mais de oito milhões de euros, maioritariamente com recurso a empreitadas.

Está em curso a pavimentação de 8 troços de estradas e arruamentos da União das Freguesias de Covões e Camarneira. A intervenção na CM 1011 / Rua Principal Amadeu Neto, no Seadouro já terminou. Agora, as obras vão avançar para a Rua Principal da Malhada de Cima, Caminho da Espinheira à Moitalta, no Montouro, Rua dos Pinhais, na Quinta dos Troviscais e na Rua São João, na Carvalheira. Nas ruas de 1.º de Janeiro, na Carvalheira, Nossa Senhora da Guia, no Montouro e Travessa rua Joaquim Pereira Júnior em Labrengo, será efetuada limpeza, mantendo a estrutura do pavimento, a que se seguirá a aplicação do tapete betuminoso.

As repavimentações estão a ser realizadas por administração direta pela brigada de pavimentações da Divisão de Apoio às Freguesias, através dos recursos técnicos e humanos desse setor da atividade camarária.

Além da atividade da equipa que se dedica à aplicação de tapete, a Divisão de Administração Direta e Apoio às Freguesias encontra-se paralelamente a operar na requalificação de caminhos vicinais/rurais.

Estas operações decorrem no âmbito do planeamento negociado entre a presidente da Câmara Municipal e os presidentes de Junta, segundo uma lógica de distribuição equilibrada das intervenções por todo o território do concelho, naquela que é apenas uma das vertentes do plano de requalificação da rede viária que a autarquia está a desenvolver com um investimento que ascende a mais de oito milhões de euros, maioritariamente com recurso a empreitadas.