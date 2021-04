Vida e obra de José Cid em exposição no Museu do Vinho

“José Cid – Vida & Obra” é o tema da nova exposição temporária que vai estar patente ao público no Museu do Vinho Bairrada, em Anadia.

A partir do dia 20 de abril e até ao dia 30 de setembro, todos os admiradores do artista podem visitar estar exposição única, promovida pela Câmara Municipal de Anadia, dedicada ao cantor, compositor, instrumentista e produtor musical que conta com mais de seis décadas de carreira. Ocupa todas as salas de exposição temporária deste espaço museológico e pretende ser uma singela homenagem do Município a uma figura incontornável da música portuguesa que escolheu o concelho de Anadia para residir.

Para esta exposição foi realizado um levantamento de toda a sua discografia a solo, bem como da sua participação no Quarteto 1111, no Green Windows e noutros projetos musicais em que participou. Simultaneamente foi também feita uma grande recolha de registos fotográficos da história musical e pessoal de José Cid.

A mostra dá ainda a conhecer os vários troféus que José Cid conquistou, com especial destaque para o Grammy de “Excelência Musical”, atribuído pela Academia Latina de Gravação, assim como vários objetos e instrumentos ligados à produção musical.



Esta exposição pode ser visitada, de terça a sexta-feira, entre as 10 e as 13h e das 14 às 18h, e ao sábado e domingo, entre as 9h30 e as 13h.