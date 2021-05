Acidente com três viaturas provoca um ferido em Oiã

Sinistro, com alerta às 14h33, envolveu um camião e dois veículos ligeiros.

Oliveira do Bairro

Um aparatoso acidente de viação provocou um ferido esta tarde, em Oiã, próximo do cruzamento do Facho, na EN 235.

Envolveram-se no sinistro, com alerta às 14h33, um camião e dois veículos ligeiros. Os bombeiros foram obrigados a trabalhos de desencarceramento para resgatar o único ferido do acidente, que acabou por ser transportado para o Hospital de Aveiro.

Estiveram no local em socorro 11 operacionais, apoiados por três viaturas, duas delas dos Bombeiros de Oliveira do Bairro e a SIV de Águeda.

A GNR de Bustos e de Oliveira do Bairro também estiveram no local a normalizar o trânsito e no resgisto da ocorrência.