Aidos da Vila (re)aproxima o Homem da Natureza

Numa tentativa de “(Re)Aproximação do Homem à Natureza”, Valdemiro Pereira criou um projeto etnobotânico em Vilarinho do Bairro, onde a aprendizagem é constante.

Entrar na quinta “Aidos da Vila” requer alguma disciplina. Pede-se ordem e concentração, para que se despertem os sentidos e se cumpram rigorosamente os horários, pois há muito para saber e descobrir.

Naquela rua, em Vilarinho do Bairro (Anadia) muitos passam sem sequer imaginar o que escondem aqueles muros. Em cerca de 1,32 hectares de terra, encontram-se mais de mil espécies de plantas diferentes (excluindo as infestantes).



O projeto nasceu, na terra, há 30 anos, mas já germinava no pensamento de Valdemiro Gonçalves Pereira desde a década de 70. Economista, reformado desde 2004, o mentor deste projeto-lema de “(Re)Aproximação do Homem à Natureza” mantém até hoje uma acentuada avidez em aprender, ao mesmo tempo que cultiva uma obrigação em produzir, por um lado, ensinar por outro, e a par de tudo isto, uma forte determinação em deixar às gerações vindouras alguma herança de experiências e saberes.

No Aidos da Vila, existe um Banco de Sementes que, a nível particular, deverá ser único no país. Neste “Index Seminum et Plantarum” estão descritos 762 géneros e espécies, e 136 famílias.

Desde que o projeto teve início, em 1991, que Valdemiro Pereira tem o sonho de elevar a Semente a Património Nacional e Mundial.



Reportagem completa na edição de 27 de maio de 2021 do JB