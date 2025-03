Mamarrosa: Festival Semente promove cultura para uma comunidade mais viva

“Não esqueças sobretudo de olhar devagar”. Foi este verso de Vasco Gato que motivou toda a programação da 4.ª edição do Festival Semente, decorrido entre 18 e 23 de março, na Mamarrosa.

Promovido pela PROMOB e pela Galeria Olga, o Festival teve o apoio da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa, da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, da CCDR Centro e de negócios locais.

Por conta das condições meteorológicas adversas, o evento, este ano pensado para o ar livre, regressou à sua localização original, tendo atraído centenas de pessoas ao Salão da Associação de Melhoramentos da Mamarrosa. Ali, os visitantes puderam explorar a Feira do Livro e da Árvore, onde se encontrava uma exposição com obras dos formandos da Oficina de Fotografia da PROMOB, uma grande diversidade de plantas, sementes, produtos naturais, artesanato, vestuário e livros, além de participar em oficinas, palestras e espetáculos.

Ao mesmo tempo, em vários lugares da vila, como antigas adegas, lojas ou quintais, exibiam-se obras de arte de mais de quatro dezenas de artistas de todo o mundo.

Exposições e música

O Festival arrancou na terça-feira, dia 18, com a abertura solene, uma visita às exposições, um recital de piano e canto lírico, por Mariana Miguel e Beatriz Direito, e ainda um espetáculo de fado e poesia que reuniu, na Igreja Matriz da Mamarrosa, Ricardo Regalado, Daniel Gomes, Carlos Raposo, Beatriz Mota e Diogo Nolasco.

Na quinta-feira, dia 20, equinócio da Primavera, deu-se um dos momentos mais ansiados, a Conversa Concerto entre a reconhecida cantautora Mafalda Veiga e o diseur Isaque Ferreira. Um serão repleto de poesia declamada e cantada, uma boa conversa entre amigos, e um flash mob surpresa com a interpretação de uma canção de Mafalda Veiga, proporcionado pelo Grupo Coral de Oiã, o Orfeão Sol do Troviscal, o Conservatório de Música da Bairrada e a Orquestra Barroca (PROMOB), sob a batuta do maestro Carlos Raposo.

Durante a semana, houve ainda tempo para a tradicional Ceia Partilhada com leitura de poesia, na Adega do Manuel da Póvoa, e para algumas atividades nas escolas da região e instituições parceiras, como o IEC, a Escola Básica da Mamarrosa, ou a Trá-lá-lá – Educação para a Criança.

Múltiplas atividades

No sábado, dia 22, com a Caminhada Literária ao Passo de um Burro cancelada devido ao mau tempo, foi inaugurada a Feira do Livro e da Árvore, ao som da música tradicional portuguesa trazida pelo Grupo de Cantares Populares de Bustos.

Durante o dia, diversas atividades encantaram miúdos e graúdos: desde oficinas de cianotipia, pão artesanal e fanzine à palestra sobre autocaravanismo e um modo de vida mais lento, com Parreirinha on the Road.

Ao final da tarde, Vasco Gato (poeta), Ferran Arnau (Chef), Benilde Oliveira (Educadora de Infância aposentada), Helena Santos (bióloga), Victoria Garbayo (Bióloga) partiram da pergunta da moderadora, Sandra Silva, “A Lentidão é o Segredo da Felicidade?”, e tentaram responder-lhe de acordo com as suas diferentes perspetivas profissionais e de vida, refletindo sobre o valor do tempo e da atenção no quotidiano.

A noite trouxe um recital de arqui-alaúde, por Ananda Roda, e uma Arruada Poética improvisada que, em vez da rua, preencheu o Salão da AMMA com poesia, música, dança e arte, através da apresentação de diversos grupos e pessoas como os Jovens Artistas Unidos, Duo 24U, Banda Filarmónica da Mamarrosa, Filipe Borges, Eduarda Mota, Histótuna, Diogo Nolasco, Rita Pinheiro, Ananda Roda, Biblioteca Municipal de Oliveira do Bairro e Alcides Barros.

No domingo, com mais sol, a manhã começou com sessões de movimento e respiração, pela fisioterapeuta Sara Simões, música para bebés, por Laura Rui, e dança para crianças, por Sissi Abrão, tendo havido ainda tempo para discutir a temática do sono e do descanso, na apresentação do livro “Stop Insónia”, de Alícia Marques e Maria João Martins.

Durante a tarde, muitas foram as iniciativas decorridas a pensar no público visitante, desde um showcooking de cozinha sustentável, pela Chef Cláudia Silva Mataloto, um workshop de stop motion, por Daniela Vidal Ferreira, o espetáculo de teatro infantil, “Com Tempo”, por Juliana Delgado, e a Sementinha, uma mostra de curtas-metragens infanto-juvenis, proporcionada pelo Cine Club da Bairrada (Club de Ancas).

O encerramento do Festival contou com um concerto da Orquestra Barroca (PROMOB) e a participação do Rancho Folclórico de S. Simão, da Mamarrosa, que num ambiente alegre e de encontro colocou todos os presentes a dançar.

O Festival Semente voltou a provar que a cultura e a natureza são sementes essenciais para uma comunidade mais viva, livre e coesa.