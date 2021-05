Anadia faz a sua parte mas não chegou para subir à Liga 2

Para a última jornada da fase de acesso à Liga Portugal 2 – Zona Norte, o Anadia venceu no terreno do Pevidém, por 2-1, uma vitória inglória, pois, no outro jogo, o Trofense empatou a um golo no reduto do SC Braga B (1-1) e garantiu a subida ao segundo escalão do futebol profissional português.

Foi, como seria de imaginar, uma jornada com os nervos à flor da pele.

O Anadia jogava em dois campos. Tinha de ganhar na casa do Pevidém, adversário que também tinha hipóteses de chegar à Liga 2, e esperar que o Trofense perdesse com o SC Braga B.

O Pevidém, aos 22 minutos, adiantou-se no marcador. No outro jogo, minutos depois, o SC Braga B chegou à vantagem. Eram, no fundo, boas notícias para os bairradinos, embora estivessem obrigados a marcar dois golos. E, no minuto de compensação para o intervalo, Fausto Lourenço, na transformação de um pontapé de penalty, empatou a partida, só que, no último lance da primeira parte, Bruno Almeida, que já jogou no Anadia, de canto direto, empatou o jogo para o Trofense.

A emoção continuava ao rubro nos dois jogos. No SC Braga B – Trofense parecia que havia um pacto de não agressão, ninguém arriscava, enquanto no outro encontro, o Anadia continuava a fazer pela vida. Aos 82 minutos, Cícero, de cabeça, deu o melhor seguimento a um centro da esquerda de Fausto Lourenço e colocava pela primeira vez o Anadia em vantagem no marcador.

Faltava um golo do SC Braga B para o Anadia alcançar a subida à Liga 2, mas em Fão – Esposende, o jogo continuava enfadonho, sempre do agrado do Trofense, que acabaria por conseguir o seu objetivo, somar um ponto e garantir a subida.

Por um golo, por um ponto, o Anadia acabaria por morrer na praia, mas fez muito por ser feliz. O sonho do segundo objetivo da época, depois de garantida a subida à nova Liga 3, que era a Liga 2, não foi conseguido, mas num minicampeonato com margem de erro reduzida, os Trevos fizeram história, para um clube que foi olhado por grande parte dos adversários que não contava para o Totobola! Com um pouco mais de sorte e fruto de erros que não se controlam, contava mesmo.

O Anadia terminou esta fase de acesso à Liga 2 em segundo lugar, com 10 pontos, a um do Trofense.