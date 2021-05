Anadia perde nos descontos e hipoteca a subida à Liga 2

Num jogo em que estava obrigado a vencer para ainda alimentar esperanças da subida de divisão, o Anadia perdeu em casa com o Pevidém, por 1-0. O golo dos minhotos foi apontado no período de descontos.

Para a 3.ª jornada da fase de acesso à Liga Portugal 2 – Zona Norte, o Anadia entrou no jogo com alguma sobranceria. O Pevidém, com uma saída a três, controlou durante 35 minutos o jogo com posse e circulação de bola, retirando total iniciativa aos bairradinos de se abeirarem da área contrária.

Houve um grande aglomerado de jogadores a meio campo, com alguma superioridade dos minhotos, mais fortes nos duelos, um jogo sem balizas.

O Anadia acordou na parte final da primeira parte, em Tamble teve nos pés a possibilidade de marcar, mas rematou por cima da barra.

Os Trevos entraram melhor na segunda parte e o primeiro quarto de hora foi seu. Depois, o Pevidém equilibrou as contas, mas o jogo acabaria por ganhar emoção no último quarto de hora.

O Anadia arriscou tudo na procura da vitória. Aos 75 minutos, Cícero, à boca da baliza, falhou um golo cantado, ao não acertar na bola. Minutos depois, o remate de Fausto Lourenço levava selo de golo, mas André Preto, com uma grande defesa, negou os intentos ao avançado bairradino.

O encontro ficou partido e com os bairradinos todos balanceados no ataque, Pedrinho isolou Totas, mas Manuel Gama saiu da baliza e negou o golo ao Pevidém. Que acabaria por concretizar aos 91 minutos com Diogo Lopes, isolado, a não perdoar, o que levou à loucura os visitantes e a uma grande tristeza nas hostes do Anadia, que, com esta derrota, praticamente disseram adeus ao sonho de lutar por mais uma subida de divisão.

FOTO: Carlos Palavra