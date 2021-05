Arte reunida marca os 40 anos do despertar da ADASMA

“Despertar para Agir” é o nome da iniciativa que vai marcar os 40 anos dos primeiros passos daquela que veio a ser a Associação de Dadores de Sangue da Mamarrosa (ADASMA). A arte, expressada de várias formas, junta-se à efeméride num projeto multicultural que envolve a instituição e Olga Santos Galeria.

Trata-se de um conjunto de atividades culturais a desenvolver em maio e junho para celebrar os 40 anos de fundação do despertar para a Dádiva de Sangue que deu origem à ADASMA.

O primeiro momento é uma exposição coletiva (pintura, desenho, escultura e fotografia) na Sala de Exposições da Câmara de Oliveira do Bairro, sob o tema Despertar para Agir, com a participação de 34 artistas convidados pela Olga Santos Galeria e com participação de percentagem de vendas a favor da ADASMA.

A inauguração está marcada para este sábado, dia 29, pelas 16h, na Sala de Exposições da Câmara, e estará patente até 30 de junho. A abertura conta com um momento de poesia de Emília Costa e Hélder Bastos e com a participação do Ensemble Musical do Conservatório de Música da Bairrada – Escola de Artes da Bairrada.

No dia seguinte, domingo, no IEC da Mamarrosa, pelas 11h, o momento volta a ser de música com o dueto de flauta transversal (Mónica Esgueira e Liliana Esgueira), seguindo-se de uma palestra com Maria Antónia Escoval, presidente do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, e José d’Almeida Gonçalves.

O dia festivo continua depois com o almoço nas instalações da ADASMA, acompanhado de momento musical pelo grupo Amadeu Mota.

A partir das 15h estará aberta ao público uma exposição individual de pintura no edifício da ADASMA, com percentagem de vendas que reverterão a favor da instituição.

As celebrações continuam a 14 de junho – Dia Mundial do Dador de Sangue – com um conjunto de atividades artísticas propostas pelos alunos da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico da Mamarrosa e uma caminhada de 5km pelo lugar. O dia termina com um jantar no Parque do Rio Novo.

Para esta efeméride importante para a instituição, a ADASMA conta com os apoios institucionais da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro e do Instituto de Educação e Cidadania, para a realização deste evento.

Condicionados pelas circunstâncias que vivemos, a instituição ressalva que serão cumpridas as regras impostas pela DGS, para a segurança de todos.