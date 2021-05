Autarquia de Oliveira do Bairro atribuiu 650 mil euros a associações este ano

Na última Reunião de Câmara, a 14 de maio, o executivo aprovou a atribuição de apoios financeiros no valor de mais de 314 mil euros a 39 associações do concelho.

O Município de Oliveira do Bairro já aprovou, em 2021, cerca de 650 mil euros em apoios às associações do concelho.

Duarte Novo, presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, realça o facto de, este ano, “termos conseguido antecipar ainda mais a atribuição dos apoios ao nosso movimento associativo, permitindo-lhes outra capacidade de gestão financeira, para ultrapassarem as dificuldades que a pandemia veio impor”.

De acordo com o autarca, “este valor reflete também o forte investimento que temos feito nas nossas associações, com destaque para as IPSS, que viveram um período muito complicado no início do ano, com a terceira vaga da COVID-19, e a quem foi imperioso ajudar com todos os meios possíveis, para ultrapassar uma situação muito grave, como todos se recordam”.

Ainda segundo o líder da autarquia, “estão ainda por atribuir mais apoios a associações, nomeadamente às que ainda não entregaram toda a documentação para os poderem receber, de acordo com o regulamento municipal”.

Duarte Novo faz questão de lembrar que o “forte movimento associativo do Concelho é um dos principais pontos fortes do Concelho, que mobiliza milhares de pessoas, entre dirigentes, associados, utentes, atletas ou beneficiários, com atividade em cerca de uma centena de associações”.