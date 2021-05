Autárquicas: CDS aposta em António Quinta Nova para a Junta da Palhaça

Oliveira do Bairro

António Quinta Nova é o candidato do CDS à Junta de Freguesia da Palhaça, para as próximas autárquicas, anunciou esta semana a concelhia do partido.

O candidato tem 66 anos e iniciou a sua carreira profissional quando ainda era criança, mostrando desde sempre um forte espírito empreendedor, que o levou a avançar com um negócio na área do comércio de carnes, em que ainda trabalha.

Para além de empresário, é também músico e compositor, tendo composto hinos e marchas populares para instituições e freguesias do concelho. Colabora com o movimento associativo, quer como voluntário, quer como dirigente, assumindo atualmente o cargo de vice-presidente da ABC de Bustos.

Ao longo do seu percurso associativo, deixou também a sua marca no Grupo Folclórico S. Pedro da Palhaça, como tesoureiro, no Orfeão de Bustos, como secretário, e na ADREP, como diretor cultural.