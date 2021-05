Autárquicas: Presiente da União de Freguesias BTM volta a ser candidato do CDS

Acílio Ferreira tem 71 anos, é agricultor e reside no Troviscal e integrou os executivos da Junta do Troviscal desde 2001.

O presidente do executivo da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa (BTM), Acílio Ferreira, volta a ser o candidato do CDS para aquela autarquia.

Acílio Ferreira tem 71 anos, é agricultor e reside no Troviscal. Integrou os executivos da Junta de Freguesia do Troviscal desde 2001.

Em 2017 foi eleito presidente da União de Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa.

Além do trabalho político, manteve intervenção cívica, tendo feito parte dos órgãos sociais da Casa do Povo do Troviscal, Caixa de Crédito Agrícola Mútuo e do Centro de Ambiente Para Todos.