Camionista ferido gravemente em acidente no viaduto de Oiã (Com fotos)

Camião embateu na parte superior do viaduto. Condutor com ferimentos graves foi transportado para o Hospital de Aveiro.

Um camionista de 69 anos ficou gravemente ferido em resultado de um acidente ocorrido na tarde desta quarta-feira, pouco depois das 14h, em Oiã.

O condutor do veículo pesado acabou por fazer embater o camião no viaduto, não acautelando a altura do mesmo naquela via limitada em altura, na Rua da Escola C+S, em Oiã.

Os Bombeiros de Oliveira do Bairro estiveram no local com oito operacionais, apoiados por três viaturas, entre eles um veículo de desencarceramento utilizado para resgatar o ferido entre os destroços do camião.

O ferido foi transportado para o Hospital de Aveiro com ferimentos graves, apurou o JB no local.