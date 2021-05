Escola de Canelas vira Centro Interpretativo da Água

Centro Interpretativo do Ciclo da Água e da Floresta (CICAF) está instalado numa escola básica desativada. O projeto, da autoria de duas jovens, foi desenvolvido no âmbito do Orçamento Participativo Jovem de Anadia.

A antiga escola do 1.º Cicl do Ensino Básico de Canelas, na Freguesia de Avelãs de Cima, foi transformada num Centro Interpretativo do Ciclo da Água e da Floresta (CICAF) e a sua inauguração acontecerá no início de junho.

Este projeto, da autoria das jovens Ana Marta Ferreira, Cláudia Martins e Mara Almeida, resulta de uma proposta vencedora, no âmbito do Orçamento Participativo Jovem de Anadia.

Para que aquele espaço pudesse acolher o CICAF com todas as condições – uma vez que estava devoluto – a autarquia levou a efeito a reabilitação e requalificação do edifício da antiga escola de Canelas, tendo também adquirido e instalado todo o equipamento e mobiliário necessário às atividades a desenvolver pelo Centro Interpretativo.

“Sendo a água e a floresta, duas das maiores riquezas do concelho de Anadia, pretende-se com este Centro Interpretativo iniciar uma nova estratégia de consciencialização e de valorização destes recursos endógenos, pela importância que têm, pelo valor que representam e pelas funções que desempenham”, refere a autarquia anadiense, proprietária das instalações.

Na última reunião do executivo, e porque a Junta de Freguesia de Avelãs de Cima manifestou interesse em colaborar com a autarquia no apoio a prestar à concretização do projeto, deliberou celebrar um protocolo com a Freguesia de Avelãs de Cima, para apoio à gestão das instalações deste espaço.