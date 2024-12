Requalificação da Secundária de Oliveira do Bairro já foi iniciada

Já se iniciaram os trabalhos de reabilitação da Escola Secundária de Oliveira do Bairro, após a obtenção do visto prévio do Tribunal de Contas e da assinatura do auto de consignação da empreitada.

De acordo com Duarte Novo, presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, o investimento neste projeto é “superior a 4,8 milhões de euros, tem financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e um prazo de execução de 16 meses”.

Estão já a ser colocadas as vedações e as instalações provisórias, onde passarão a ser lecionadas as aulas, durante a intervenção no edifício. A mudança será feita “já durante o próximo mês de janeiro, sendo comunicada antecipadamente e em tempo oportuno à comunidade escolar”, acrescentou o autarca.

A intervenção na Secundária visa a reabilitação dos dois edifícios escolares e a reconstrução do edifício de ligação entre ambos, permitindo dotar o complexo escolar de melhores condições de qualidade e de conforto, assim como de acessibilidades, priorizando-se igualmente as questões da eficiência energética. De referir que, no espaço a reabilitar, será executada uma sala específica para Educação Inclusiva, dando assim também resposta aos jovens com multideficiência.

A intervenção contempla igualmente a reformulação do edifício da portaria e a construção de acessos cobertos ao edifício escolar. No espaço exterior, para além da reconstrução total do campo de jogos, que irá permitir a prática de mais modalidades desportivas (entre elas o atletismo), será demolido o atual edifício dos balneários e construído um de raiz, com capacidade para albergar mais do que uma turma em simultâneo, com balneários individualizados também para professores, assim como zonas para arrecadação de material desportivo.

Ao nível da envolvente exterior, será feita a reabilitação dos pavimentos existentes e a criação de algumas zonas de lazer, com implementação de espaços verdes e mobiliário urbano.

A ESOB é um dos 11 estabelecimentos de ensino que integram o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro e foi construído na década de 60 do século passado. Conta atualmente com cerca de 500 alunos, do ensino secundário e profissional e um quadro de pessoal docente e não docente que supera a meia centena de pessoas.

Anteriormente denominada Colégio do Infante, sofreu várias alterações ao longo dos últimos 60 anos, no sentido de dar resposta às diferentes e constantes necessidades educativas, carecendo, ainda assim, de intervenções que resolvam as várias patologias e desgaste natural, que se vão agravando com o passar do tempo.