Espaço Mudança em Oliveira do Bairro tem novas instalações

Foram inauguradas na quarta-feira, 5 de maio, as novas instalações do Espaço Mudança, em Oliveira do Bairro. Trata-se de um serviço que tem como objetivo aumentar os níveis de bem-estar e qualidade de vida de crianças, adolescentes e suas famílias, sinalizadas por entidades concelhias como estando em situação de risco.

O Espaço Mudança presta, de forma totalmente gratuita, apoio de caráter psicoterapêutico (terapia individual, terapia familiar, terapia de casal, intervenção em rede) e/ou psicoeducativo (educação parental e mediação familiar).

As novas instalações do Espaço Mudança localizam-se na Rua dos Bombeiros, em frente ao Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, no mesmo edifício do Mercado Municipal e da Incubadora de Empresas de Oliveira do Bairro.

O Espaço Mudança, que funcionava anteriormente num T2, vai passar a dispor de cinco salas de consulta (uma para terapia familiar e de casal, três para consulta individual e uma cozinha que permitirá também a realização da intervenção em educação parental, intervenção psicoterapêutico com grupos e até formação), uma sala de trabalho para os técnicos afetos, uma sala para o centro de recursos, para além de uma sala de arrumos e duas casas de banho.

Duarte Novo, Presidente da Câmara Municipal, congratulou-se com as novas instalações, “que oferecem mais dignidade aos importantes serviços que vão ser prestados, em benefício da população e de todas as pessoas que ali vão trabalhar”.

Lília Ana Águas, Vereadora da Ação Social e da Educação, explica que o Espaço Mudança se destina “a crianças e adolescentes com dificuldades emocionais ou de comportamento e respetivas famílias, prestando-lhes apoio totalmente gratuito, no sentido de promover as mudanças necessárias para uma melhor integração nos seus contextos escolares, profissionais e sociais”.

124 processos em 2020

Em 2020, e não obstante os constrangimentos decorrentes da pandemia, o Espaço Mudança de Oliveira do Bairro acompanhou 124 processos, 89 em psicoterapia individual, 13 em intervenção sistémica e 22 em educação parental, num total de 1560 consultas efetuadas. Esta resposta social, criada em 2007, resulta de uma parceria entre o Município e a Santa Casa da Misericórdia do Concelho de Oliveira do Bairro.