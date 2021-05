Fernando Gomes voltou a visitar a Aldeia de Futebol de Aveiro

O dirigente máximo da FPF não escondeu a sua satisfação pelo avanço significativo das obras na Aldeia de Futebol de Aveiro, cuja 1.ª fase está concluída, recordando que “haverá sempre uma ajuda” da FPF para a dinamização de projetos que digam respeito “ao desenvolvimento do futebol, futsal e futebol de praia ao nível do distrito”. “Dentro das nossas possibilidades, apoiámos a construção do centro de treinos de Aveiro, à imagem do que pretendemos fazer com todas as associações”, sublinhou.

Fernando Gomes explicou que o projeto levado a cabo pela AFA será mais uma ferramenta de valor no desenvolvimento de atletas e na criação de mais talento. “O trabalho da Federação tem de assentar no alargamento da base pirâmide, na qual está representado o setor de formação. Só com esse alargamento é possível ter mais praticantes, mais qualidade e, a partir daí, criar todo o talento que seja a base do nosso desenvolvimento. Foi também para isso que a Aldeia do Futebol de Aveiro nasceu”, referiu.

Já Arménio Pinho, presidente da AFA, recorda que a Aldeia do Futebol “vai permitir melhores condições para os clubes e atletas”. “Ainda no fim de semana passado tivemos 300 atletas, das vertentes masculina e feminina, em atividade nas seleções distritais, mas tivemos de alugar campos para esse efeito. Esta obra vai permitir que concentremos tudo no mesmo local e a rentabilização será maior quando tivermos todas as modalidades integradas na Aldeia do Futebol”, defende.

O dirigente congratula-se pelo facto de “os custos deixarem de ser espartilhados por vários locais do distrito” em prol de “uma formação de excelência”. “Nós queremos estar sempre perto dos clubes e das autarquias, mas a Aldeia do Futebol vai permitir-nos desenvolver uma formação de excelência e agregar diferentes valências. Além da atividade dos atletas, vamos ter sempre cursos de treinadores e a Aldeia do Futebol será importante para a componente prática, tal como para as ações de formação e para a preparação dos árbitros”, concluiu.