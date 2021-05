MIAP (Anadia) apresenta candidatos às Juntas, Assembleia Municipal e Mandatários

Depois de já ser conhecida a recandidatura de Teresa Cardoso à Câmara Municipal de Anadia, o MIAP – Movimento Independente Anadia Primeiro apresentou, este sábado, na Quinta dos Abibes, em Aguim, os candidatos às Juntas e Uniões de Freguesia, o candidato à Assembleia Municipal e os mandatários da candidatura às próximas autárquicas.

De entre os dez candidatos às Juntas de Freguesia, há quatro novos nomes. São eles José Pedro Negrão, para a Junta de Avelãs de Caminho; Lúcia Araújo, candidata a Sangalhos; André Andrade, para a Junta de Vila Nova de Monsarros e José Manuel Carvalho, para Avelãs de Cima. Nas restantes freguesias, mantêm-se como candidatos a um novo mandato, os atuais presidentes: Fernando Fernandes, União de Freguesia de Arcos/Mogofores; Óscar Ventura, UF Tamengos, Aguim e Óis do Bairro, Ema Paula Pato, UF de Amoreira da Gândara, Paredes do Bairro e Ancas; Mário Marinho, JF São Lourenço do Bairro; José Arlindo, JF Moita; e Dinis Torres, para a JF de Vilarinho do Bairro.

Manuel Pinho (atual presidente) vai tentar um segundo mandato na Assembleia Municipal de Anadia.

O MIAP apresentou também os seus mandatários: para a Juventude, Patrícia Rodrigues e João Pedro Rocha; para a Educação, Patrícia Flores; para o Desporto, Orlando Simões; para o Turismo, Pedro Flores; para o Ambiente, Agricultura e Florestas, António Luzio; para a Economia e Empreendedorismo, António Ferreira; para a Área Social, Ana Teresa Almeida; e para a Saúde, Francisco Batel Marques.

