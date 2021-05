Município de Oliveira do Bairro adquiriu desfibrilhadores para Parque Desportivo

O Município de Oliveira do Bairro adquiriu dois Desfibrilhadores Automáticos Externos (DAE) para o Parque Desportivo Municipal, de forma a responder rapidamente a situações de pessoas em paragem cardiorrespiratória.

Neste âmbito, a autarquia bairradina promoveu, nos dias 28 e 29 de abril, duas sessões de formação em Suporte Básico de Vida com Desfibrilhação Automática Externa, destinada a doze colaboradores do Parque Desportivo Municipal.

Susana Martins, vereadora do Desporto, explicou que o objetivo da formação foi o de “capacitar os nossos profissionais para operarem os dois equipamentos adquiridos e assim aumentarmos, de forma bastante significativa, a possibilidade de reanimarmos e de salvarmos as pessoas que tenham a infelicidade de sofrer uma paragem cardiorrespiratória nas nossas instalações desportivas”.

“Num local onde passam diariamente várias centenas de pessoas, muitas delas crianças e jovens, entendemos que este é um investimento fundamental do Município, para que nenhuma vida se perca por falta ou inatempada assistência, nestas situações em que cada segundo pode fazer toda a diferença”, acrescentou a autarca.

Com a instalação destes equipamentos nas instalações do Parque Desportivo Municipal, no âmbito da implementação de um Programa Municipal de Desfibrilhação Automática Externa, a autarquia de Oliveira do Bairro pretende reduzir o tempo entre uma paragem cardiorrespiratória e a desfibrilhação elétrica, proporcionando um socorro de proximidade até à chegada dos meios de socorro diferenciados, aumentando significativamente a probabilidade de sobrevivência das vítimas de fibrilhação ventricular.