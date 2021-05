NEVA continua responsável pela gestão das atividades nas praias de Vagos

O NEVA (Núcleo Empresarial de Vagos) vai continuar a ser responsável pela gestão das atividades da época balnear nas Praias da Vagueira, Labrego e Areão. O protocolo de colaboração com o Município de Vagos foi aprovado por unanimidade, na última reunião de câmara, e surge enquadrado na transferência das competências no domínio da gestão das praias marítimas.

É ao NEVA que tem cabido esta gestão em anos anteriores, pelo que, face à sua experiência e aos “resultados francamente positivos na salvaguarda das condições de utilização das praias em plena segurança”, o Município entendeu renovar o acordo para a presente época balnear, que terá início no dia 10 de junho e termina a 19 de setembro.

O protocolo inclui a vigilância com nadadores-salvadores nas praias da Vagueira, Labrego e Areão; a gestão das concessões/apoios de praia e vigilância noturna da praia do Areão; gestão do Posto de Turismo da Praia da Vagueira; disponibilização de duas moto4 nos termos e condições definidos pelo responsável da Proteção Civil, em cumprimento do Plano de Contingência e atuação no âmbito da Covid-19; o aumento do número de nadadores-salvadores e o reforço da sinalética de praia em função da pandemia.

A comparticipação financeira a prestar pelo Município ao NEVA será até ao valor máximo de 115 mil euros.