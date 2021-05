Novas culturas: Bairrada entra na moda e aposta no abacate

Oliveira do Bairro

São cada vez mais os produtores bairradinos a experimentarem o abacate nas suas terras. Acreditando, empiricamente ou não, que esta fruta de origem mexicana vinga nos solos e no clima favoráveis ao kiwi, os produtores vão fazendo crescer abacateiros na região, nos últimos anos, muito em especial em Oliveira do Bairro e Cantanhede.

Frank Batista, de Malhapão (Oiã), é um dos pequenos produtores. Experimentou e conseguiu a sua primeira produção este ano, de quatro toneladas. Entusiasmado, duplicou o número de pés de abacate e garante que não vai ficar por aqui.

Homem da música (empresário e dono do grupo Ondas) e funcionário da Universidade de Aveiro, este oliveirense decidiu preencher o terreno que tem em redor da casa com 400 abacateiros, em 2017, criando um hobbie que está a crescer a olhos vistos, como está o consumo de abacate no nosso país.

Esta reportagem faz parte do Especial “Da Terra à Mesa”, que pode ler na edição de 20 de maio de 2021 do JB.