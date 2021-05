PSD Anadia: Lista à Freguesia de Sangalhos já é conhecida

No passado dia 28 de abril, a Comissão Autárquica do PSD da Freguesia de Sangalhos aprovou os 24 elementos que constituem a lista que irá a votos nas próximas autárquicas.

Na reunião, que teve a presença do candidato à Câmara Municipal, João Nogueira de Almeida, e do vice-presidente do PSD de Anadia, Jorge São José, foi possível transmitir-lhes algumas das ideias de projeto, prioridades e preocupações. As mesmas que a candidatura vai agora levar para o terreno num contacto que se quer manter vivo e presente junto de todos, ouvindo também as suas preocupações.

Acrescente-se que todos os elementos convidados a integrar a lista fazem parte da Comissão Autárquica e acumulam a disponibilidade e o interesse em fazerem parte do projeto que está a ser construído, bem como a vontade em assegurar a mudança em cada uma das localidades da Freguesia de Sangalhos, num caminho, que dizer “não será fácil”.

A lista agora apresentada “pretendeu ouvir sempre as diversas necessidades e preocupações de todos, e assegura desta forma a representatividade dos vários locais da freguesia”, sublinha a Concelhia do PSD de Anadia.

A lista é composta por: Artur Salvador (Sá), Joaquim Cerca (Fogueira), Ana Santos (Paraimo), Fernando Gonçalves (Sangalhos), Albino Azevedo (Vidoeiro), Lígia Seabra (Sangalhos), Luís Seabra Lopes (Azenha), Fábio Martins (Ribeiro), Diana Melo (Fogueira), Pedro Valente (Sangalhos), Manuel Pereira (Azenha), Raquel Amaral (Fogueira), António Oliveira (Paço), Fernando Rosmaninho (Sangalhos), Susana Lopes (Paço), Luís Nogueira (Azenha), Antenor Morais (Sangalhos), Susana Vieira (Sangalhos), Jorge Rosmaninho (Sangalhos), Horácio Silva (Azenha), Fernanda Rodrigues (Sangalhos), Hermínio Vieira (Paraimo), Luís Fonseca (Fogueira) e Elina Gomes (Fogueira).