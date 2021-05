Rali da Bairrada dá colorido às estradas de Vagos no próximo domingo

A partida do rali é às 10h, no Tribunal de Vagos.

A segunda edição do Rali da Bairrada vai dar mais colorido às estradas do concelho de Vagos no próximo domingo, dia 30 de maio, percorrendo alguns dos percursos que fizeram história na edição inaugural, no ano passado.

A prova desenhada pelo Clube Automóvel do Centro e Câmara Municipal de Vagos tem cerca de 70 equipas inscritas, número significativo, que atesta bem o reconhecimento desta competição promovida pela Promolafões.

A prova de abertura do calendário da temporada de 2021 do Campeonato Centro de Ralis, pontuável ainda para o Campeonato Nacional de Ralis GT, Campeonato Nacional de Ralis Clássicos e Desafio Kumho, desenvolver-se-á com dupla passagem pelas especiais de Boco (8,24 km) Santo André (11,22 km) e Vagos/ZIV.

Pilotos e máquinas vão percorrer 137,95 km, dos quais 59,96 serão disputados ao longo das seis especiais a de classificação. A lista de inscritos, predominantemente composta por pilotos que habitualmente pugnam pelas melhores posições, volta a reunir equipas que disputam a prova extra em que se perfilam as viaturas mais evoluídas que alinham no Campeonato de Portugal de Ralis.

São várias as duplas de renome que marcam presença nesta ronda competitiva, com destaque para os vencedores do ano transato, nomeadamente Luís Mota e Alexandre Ramos (Mitsubishi Lancer Evo VI), nos Clássicos, e André Cabeças e Ilberico (Bino) Santos (Mitsubishi Mirage Evo) no CCR.

Por seu turno, a formação vencedora do Centro de Ralis e Desafio Kumho, Armando Carvalho e Ana Santos (Mitsubushi Lancer Evo VI), vai primar pela ausência por não ter reunido os apoios para defender a posição conquistada na primeira edição do Rali da Bairrada e o título no Campeonato Centro de Ralis.

Pessoas envolvidas na prova serão testadas à Covid-19

Durante o dia de sábado e na manhã de domingo, todas as pessoas envolvidas no Rali da Bairrada vão ser testadas com teste antigénio à presença do SARS-CoV-2 .

Devido à pandemia da Covid-19, a estrutura organizativa da prova, que obteve “luz verde” das autoridades de saúde para a sua realização, vai viabilizar um teste antigénio a todos os elementos que integram a prova, o que inclui pilotos, navegadores, organização e voluntários envolvidos na estrutura, equipas de assistência, jornalistas, fotojornalistas, entre outros.

Ainda assim, mantém-se a obrigatoriedade do distanciamento social e a utilização de máscara facial em todos os momentos.

Além das questões relacionadas com a ordem pública, as forças de segurança irão dar uma particular atenção à prevenção e dissuasão de outros comportamentos de risco, nomeadamente no contexto da prevenção da Covid-19.

O Clube Automóvel do Centro e Câmara Municipal de Vagos apelam ao bom senso de todos, para que o Rali da Bairrada seja um sucesso organizativo e participativo, relembrando que, no contexto da situação de calamidade em vigor, é importante limitar a concentração de pessoas na via pública.