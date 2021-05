“Rolha de Espumante” foi recuperada pela Câmara Municipal de Cantanhede

A Câmara Municipal de Cantanhede procedeu ao restaurou do pórtico da Bairrada instalado na rotunda do Rigueiro, em Cordinhã, Este elemento escultórico, em forma de rolha de espumante , simboliza o facto de o concelho de Cantanhede se situar no coração desta região demarcada.

Inaugurado em novembro de 2012 no âmbito de campanha de promoção e dinamização da Associação Rota da Bairrada, o monumento de homenagem aos vitivinicultores do concelho apresentava algumas marcas do tempo levando a autarquia a proceder a uma intervenção que visou a sua recuperação.

Recorde-se que pórticos da Bairrada em forma de rolha de espumante, e os outdoors com o slogan “Unlimited Colours of Bairrada” visam identificar as principais entradas do território desta região e despertar a curiosidade dos que a visitam ou se deslocam aos oito concelhos que a integram (Águeda, Anadia, Aveiro, Coimbra, Cantanhede, Oliveira do Bairro, Mealhada e Vagos).