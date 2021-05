Rotunda na EN235 homenageia modalidades desportivas com tradição na freguesia

No seguimento de uma antiga pretensão da Junta de Freguesia de Sangalhos, no que concerne aos trabalhos de arranjo paisagístico da rotunda na EN235 de acesso às localidades de Sá e Sangalhos, com vista à homenagem das diferentes modalidades desportivas com grande tradição na freguesia de Sangalhos, o Município de Anadia está a proceder à empreitada do arranjo paisagístico da referida rotunda. Um investimento que ronda os 80 mil euros.

A obra a realizar consiste na remodelação do arranjo paisagístico, tendo para o efeito, sido concebidos elementos escultóricos alusivos às modalidades com mais tradição na freguesia, nomeadamente o Basquetebol, Ciclismo e BTT, que serão executados em inox, sendo o ciclista revestido ao material do muro de betão. Todo o espaço envolvente da rotunda irá ter uma área ajardinada, com alguns arbustos que darão o enquadramento natural às figuras.

Em nota de imprensa, a autarquia anadiense explica que “o objetivo é embelezar aquele espaço, tornando-o mais atrativo para quem ali passa, com uma decoração temática, alusiva a modalidades desportivas que têm levado bem longe o nome da Freguesia de Sangalhos, do concelho de Anadia e inclusive da região”.