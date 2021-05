Vasco Micaelo é Campeão Nacional

O DAR-Recardães participou em Mafra com 3 atletas, numa prova do circuito internacional de duatlo, integrada no Campeonato Nacional de Clubes. Mais de 300 atletas participaram numa prova que tem como característica principal as longas distâncias. No atletismo a distância inicial e final são iguais (10.000m), 60kms de ciclismo e outra com metade destas distâncias, o que obriga a um esforço muito grande por parte dos atletas.

Os três atletas bairradinos foram uns autênticos heróis ao enfrentarem não só a adversidade das distâncias e também o mau tempo que se fez sentir.

Vasco Micaelo (+ de 70 anos), foi 1.º com o tempo de 4:15:18 (distância longa), sagrando-se assim Campeão Nacional. Victor Campos (+ de 70 anos) – 1.º com o tempo de 2:01:59 (distância curta) e Davide Silva (40/44 anos) foi 2.º com o tempo de 1:45:11 (distância curta).