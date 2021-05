Vinhos: “Os melhores vinhos da Bairrada” a concurso

A entrega das amostras pelos produtores poderá ser feita até ao dia 27 de maio, pelas 18h, no Museu do Vinho da Bairrada.

A Confraria dos Enófilos da Bairrada vai realizar, no próximo dia 31 de maio, o XLI Concurso “Os Melhores Vinhos da Bairrada” – Colheita 2020.

“Com o propósito de mostrar que este concurso se traduz numa avaliação bem representativa da qualidade dos vinhos da região na colheita de 2020, é imprescindível que a participação dos produtores seja massiva”, destaca Célia Alves, presidente desta confraria báquica, não deixando também de explicar que “tratando-se de um concurso cujo objetivo é avaliar a colheita de 2020, tal não impede ou invalida que vinhos que não estejam ainda engarrafados não possam também concorrer a este concurso”.

Ao JB, a presidente da Confraria dos Enófilos da Bairrada frisa igualmente que “cabe a todos nós mostrar que a Bairrada é uma região onde se produzem alguns dos melhores vinhos do país e que os seus consumidores devem neles confiar”, desejando que a “Bairrada seja uma marca que valoriza todos os nossos produtores. E tal só será alcançado com a participação de todos”.

A entrega das amostras pelos produtores poderá ser feita até ao dia 27 de maio, pelas 18h, no Museu do Vinho da Bairrada. A concurso podem então ser submetidas amostras de vinhos brancos, rosados e tintos exclusivamente da colheita de 2020.

Para mais informações, os produtores podem contactar através do mail confrariabairrada@sapo.pt .