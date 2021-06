13ª “Feira Nacional do Mirtilo” realiza-se num formato adaptado à pandemia

Evento decorrerá a 26 e 27 de junho em Sever do Vouga e irá conjugar a componente presencial com atividades online.

A Feira Nacional do Mirtilo está de regresso ao Parque Urbano da Vila de Sever do Vouga nos dias 26 e 27 de junho, num formato adaptado à realidade em que vivemos, numa organização do Município de Sever do Vouga.

A 13ª edição deste evento terá uma dinâmica diferente das anteriores por forma a cumprir todas as normas aconselhadas pela DGS. Assim, a edição de 2021 irá decorrer apenas durante o último fim-de-semana de junho, funcionando entre as 10h e as 20h. A entrada é livre, mas controlada para segurança de todos os visitantes. O uso de máscara será obrigatório, bem como a higienização das mãos à entrada e o cumprimento dos circuitos para circulação definidos pela organização.

Como habitualmente, o visitante poderá adquirir e degustar o mirtilo de Sever do Vouga e todos os seus derivados tais como compotas, licores, doces, gelados, infusões, entre outras iguarias, das duas dezenas de expositores.

Este ano, a Feira Nacional do Mirtilo irá conjugar a componente presencial do evento com atividades online. Por forma a evitar concentrações de visitantes, a organização retirou do programa a animação noturna e optou por animação de rua pelo espaço do evento e pelo centro da vila. Por questões de segurança, não haverá a área infantil e os showcookings e as palestras técnicas serão realizadas em formato online. Uma das atividades que se mantém é a apanha do mirtilo cujas inscrições serão limitadas.

Nesta 13ª edição, a Câmara Municipal de Sever do Vouga optou por convidar para expositores apenas produtores e artesãos do concelho. Atenta às dificuldades que a pandemia provocou também nestas áreas de atividade, o município entendeu não cobrar este ano qualquer valor aos expositores. Outra ferramenta que o Município está a desenvolver para apoiar produtores de mirtilos e artesãos do concelho passa por uma plataforma online onde estes poderão colocar os seus produtos à venda, disponível aqui.

Para António Coutinho, presidente da Câmara Municipal de Sever do Vouga, “era imperativo para a nossa economia local voltar-se a realizar esta feira nacional, embora num formato mais reduzido e mais limitado devido à pandemia”. O edil refere ainda que “a câmara está na linha da frente no apoio aos produtores locais e a isenção das taxas de ocupação é um sinal claro desta política do executivo”.