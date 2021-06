Anadia: Ação de limpeza envolve duas freguesias e uma dúzia de voluntários

À semelhança de outras ações do mesmo cariz, no último domingo, dia 13 de junho, três associações (A.D.C. Pedralva, As Marias Gomes, Agrupamento de Escuteiros n.º 1345 de São Lourenço do Bairro) e os autarcas de São Lourenço do Bairro e de Vilarinho do Bairro juntaram-se para dar corpo a mais uma iniciativa designada “Por uma aldeia mais limpa”.

Desta feita, a recolha de lixo descartado na via pública totalizou os 72 quilos, ou seja cerca de 1460 litros.

A iniciativa, promovida pela Associação Desportiva e Cultural da Pedralva, em parceria com as autarquias e outras associações locais, fez-se logo pela manhã, já que o dia se adivinhava bastante quente.

Balanço positivo

Frederico Conceição, impulsionador desta ação e membro da Associação Desportiva e Cultural da Pedralva, fez um balanço muito positivo para um dia de domingo que, por ser mais dedicado à família, inviabilizou que mais voluntários pudessem estar presentes.

Mesmo assim, frisa que num curto espaço de tempo foi recolhida uma quantidade significativa de lixo na via pública, demonstrativo de que as pessoas ainda não são sensíveis às questões ambientais. Ciente do longo caminho que há a percorrer neste campo, não deixa de lamentar que “desde os pequenos aos mais velhos, todos mostrem algum descuido e até desprezo pelo meio ambiente”, diz dando como exemplos os vários pacotes de leite, embalagens de tabaco vazias ou mais de meia centena de máscaras descartáveis recolhidos pelos voluntários que percorreram algumas ruas das Lezírias, de São Lourenço do Bairro, da Pedralva e de Vilarinho do Bairro.



