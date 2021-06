Apoio ao arrendamento concedido a 93 famílias em 9 anos em Oliveira do Bairro

Encontra-se aberto o período para apresentação de candidaturas ao Apoio ao Arrendamento do Município de Oliveira do Bairro.

As candidaturas podem ser entregues até 30 de junho, no Balcão de Atendimento Integrado da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, no horário normal de expediente, devidamente instruídas com os documentos descriminados no Regulamento Municipal de Apoio ao Arrendamento, disponível no site do município.

Este apoio da autarquia consubstancia-se na atribuição de um subsídio mensal para comparticipação do valor da renda. O apoio é concedido por um ano, podendo ser renovado por mais dois. É atribuído por escalões que oscilam entre os 25€ e os 125€. O cálculo do valor do apoio tem por base o valor da renda e dos rendimentos familiares, não podendo nunca ser superior a metade do valor da renda.

O principal objetivo da iniciativa é promover o acesso de famílias em situação de maior vulnerabilidade socioeconómica ao mercado normal de arrendamento. Esta medida constitui-se como uma prioridade para a autarquia, tendo em conta que não depende de qualquer financiamento do poder central.

Nos últimos 9 anos, esta medida abrangeu 93 famílias, das quais 42 beneficiaram do apoio por 3 anos, 13 por 2 anos e 38 por 1 ano.

Para mais informações deverá ser contactado o Serviço de Ação Social e Idade Maior, através do n.º de telefone 234 732 146, no horário compreendido entre as 9h e as 12h e as 13h30 e as 16h, podendo, nesse contexto e sempre que necessário, ser agendado atendimento.