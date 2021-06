Armando Humberto é o candidato do PS à Assembleia Municipal de Oliv. Bairro

Armando Humberto Pinto é atualmente membro da Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro, sendo líder de bancada do movimento UPOB, Movimento que o PS integrou e apoiou nas últimas eleições autárquicas.

Armando Humberto Pinto, licenciado em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações, e doutorado em Engenharia Eletrotécnica, é o candidato escolhido pelo PS para encabeçar a lista à Assembleia Municipal de Oliveira do Bairro.

Natural e residente em Oliveira do Bairro, Armando Humberto Pinto é Professor Universitário no Departamento de Engenharia Eletrónica, Telecomunicações e Informática da Universidade de Aveiro, desde 1997. É ainda investigador, e membro da Comissão de Gestão, do Polo de Aveiro do Instituto de Telecomunicações, onde lidera um grupo de investigação dedicado ao desenvolvimento de tecnologias e comunicações quânticas.

Na área associativa, foi Presidente da Juventude Socialista de Oliveira do Bairro, do Rotaract Club de Oliveira do Bairro, e membro dos órgãos sociais do Oliveira do Bairro Sport Club. Foi ainda sócio fundador e presidente da Assembleia Geral da Associação Movimento Cívico Oliveirense UPOB.

Armando Humberto Pinto é atualmente membro da Assembleia Municipal, sendo líder de bancada do movimento UPOB, Movimento que o PS integrou e apoiou nas últimas eleições autárquicas.