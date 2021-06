Associações desportivas de Anadia recebem subsídios da autarquia

Cinco coletividades desportivas do concelho de Anadia (Associação Recreativa de Grada, Clube de Ciclismo da Bairrada, Centro Cultural e Recreativo de Outeiro de Baixo, Associação de Ciclismo da Beira Litoral e o Clube Saca Trilhos) vão receber, da Câmara Municipal, apoios financeiros, no valor total de mais de 27 mil euros, verba esta destinada a apoiar as suas atividades.

De acordo com a deliberação tomada pelo executivo, a Associação Recreativa de Grada irá receber uma verba de 3 mil euros, destinada a colaborar no desenvolvimento da sua atividade anual.

O Clube de Ciclismo da Bairrada foi contemplado com o valor de 5.313 euros, para comparticipar o revestimento das novas viaturas de apoio à atividade.

Ao Centro Cultural e Recreativo de Outeiro de Baixo foi atribuído uma verba de 5 mil euros para apoiar a prova de “Masters Pool PT 2020/2021”.

Foi ainda deliberado, atribuir à Associação de Ciclismo da Beira Litoral um valor de 9.500 euros para comparticipar a realização da Final da Taça de Portugal de Cadetes – Estrada (19 e 20 de junho), o Prémio Anadia Capital do Espumante/Murtosa Coração da Ria (31 de julho) , integrado na Taça de Portugal de Esperanças e a Prova Nacional de Ciclocross (finais de 2021).

A Final da Taça de Portugal de Cadetes – Estrada contempla um contrarrelógio individual, no sábado, 19 de junho, numa extensão de 14kms, com partida (15h00) e chegada no Complexo Desportivo de Anadia. A prova em linha decorre no dia seguinte, 20 junho, com uma extensão de 85 kms, com partida (10h30) e chegada na Avª Dr. Seabra Dinis, em Sangalhos. O pelotão irá percorrer as várias freguesias do concelho de Anadia.

O Prémio Anadia Capital do Espumante/Murtosa Coração da Ria é uma prova do calendário nacional que integra a Taça de Portugal de Esperanças, com partida na Murtosa e chegada em Anadia. A Prova Nacional de Ciclocross será disputada, nos terrenos anexos ao Centro de Alto Rendimento de Anadia – Velódromo Nacional, em finais de 2021.

Ao Clube Saca Trilhos de Anadia foi atribuído a verba de 5 mil euros para colaborar nas despesas com a participação de atletas no Campeonato Nacional de Trail Ultra, em Porto da Cruz (Madeira), no dia 18 de julho, e na prova de Mont Blanc, em Chamonix (França), que se realiza entre os dias 24 e 26 de agosto.