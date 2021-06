Oliveira do Bairro: Fernanda Duarte é candidata do PS à União de Freguesias BTM

Oliveira do Bairro

Fernanda Maria Mota Duarte irá liderar a equipa do PS à Junta da União das Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa. Fernanda Duarte é residente em Bustos e trabalha no departamento de recursos humanos da empresa Centrauto.

A candidata tem mantido ao longo dos anos um forte envolvimento associativo. Foi Presidente da APECOB, Associação de Pais e Encarregados de Educação do IPSB, tendo sido representante da APECOB na Federação Regional das Associações de Pais de Aveiro e no Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro.

Fernanda Duarte fez ainda parte da direção da Banda Filarmónica da Mamarrosa e é atualmente a tesoureira da Associação de Beneficência e Cultura de Bustos, ABC.

Para além do envolvimento associativo, Fernanda Duarte é também desde 2017 a Secretária da Junta da União das Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa, tendo sido eleita pelo CDS nas últimas eleições.