Câmara Municipal de Águeda com novo site a partir desta terça-feira

O novo web site da Câmara de Águeda já está disponível e apresenta-se “mais moderno, intuitivo e funcional, com todo o ADN que caracteriza o concelho”, refere a autarquia.

Nesta nova página, os internautas poderão encontrar a diversa informação do concelho, que está organizada por áreas. Apesar de terem sido mantidas algumas das terminologias anteriormente utilizadas, foram agora acrescentadas diferentes áreas com novos conteúdos. A evolução relativamente ao site anterior é também visível no número de cliques necessários para aceder a determinada informação. Neste sentido, foi efetuada uma análise às áreas mais pesquisadas, às quais foram colocadas ligações logo a partir da página inicial, facilitando, deste modo, o acesso mais rápido à informação por parte do cidadão e munícipe.

“O novo site do Município resulta de um esforço da autarquia em adequar os seus canais de comunicação às necessidades dos nossos munícipes e surge também no âmbito de uma aposta estratégica na área das novas tecnologias enquanto veículo de comunicação, divulgação e informação”, referiu Edson Santos, vice-presidente da Câmara Municipal de Águeda, sobre o lançamento da nova página oficial do Município na Internet, disponível desde esta terça-feira, dia 1.

Além das áreas que já existiam, nomeadamente a informação sobre o Município (descrição do concelho, Câmara Municipal, Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia), bem como as áreas que respeitam a quem vive no município (como a ação social, o associativismo, o desporto, o desenvolvimento económico, a juventude ou a regeneração urbana, entre outros) ou ainda do Balcão Virtual (serviços de apoio ao munícipe e edificação, submissão de ocorrências, entre outros), o novo website contemplou a criação de novas áreas de informação.

De realçar, a este propósito, a nova área de promoção de eventos, que permite uma divulgação mais eficaz da programação existente para os vários espaços do Município, seja cultural ou desportivo, ou ainda a nova área de atalhos disponível na página inicial.

Refira-se que no desenvolvimento do novo site e seguindo as melhores práticas, a Câmara Municipal disponibiliza também uma outra área, designada de transparência municipal, que agrega diversa informação que está agora mais acessível a todos.

A nova página tem um design responsivo, adaptando-se aos diversos tipos de ecrã, tais como telemóveis, tablets ou computadores, ajustando a sua resolução de forma a apresentar toda a informação e permitir a navegação.

“A nova página cumpre os critérios associados ao índice das boas práticas de acessibilidade digital, nomeadamente através da utilização de códigos ou ícones mais simples e visualmente mais limpos, na opção por um tipo e tamanho de letra de fácil leitura ou no uso de cores que facilitem o contraste visual e facilitem a leitura e identificação dos vários elementos disponibilizados, podendo ser visualizado em modo diurno e noturno”, destaca a autarquia.

O novo site é, para a Câmara, mais um passo no esforço contínuo da autarquia para facilitar o acesso à informação e estabelecer uma relação mais próxima com os cidadãos.

Nesta lógica de proximidade ao cidadão, existe também um espaço próprio para que os munícipes possam reportar qualquer sugestão de melhoria para o concelho, através da nova área de ocorrências que está agora disponibilizada na aplicação móvel Águeda Cityfy, disponível para Android, iOS e Huawei.