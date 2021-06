Carbon Team: Projeto que envolve empresários de Águeda inaugurado quarta-feira

A Carbon Team, a primeira fábrica que produz quadros de bicicleta em carbono fora da Ásia, e que envolve investimento de empresários de Águeda, Alemanha e Taiwan, vai ser oficialmente inaugurada na próxima quarta-feira, dia 23, por Pedro Siza Vieira, Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital.

A cerimónia vai decorrer a partir das 11h20 nas instalações da empresa, na Zona Industrial de Campia (Vouzela).

Este projeto, recorde-se, resulta da união de três empresas da região com outras duas (Alemanha e Tailândia) para a produção em massa de quadros em fibra de carbono para bicicletas.

Após o sucesso da Triangle’s, em Águeda, fundada pelas empresas Rodi, Miranda e Ciclo Fapril, estas juntaram forças com a Bike Ahead composites (Alemanha) e Art Collection (Taiwan) para trazer a produção em massa destes componentes para a Europa, a partir do Município de Vouzela.

Segundo a autarquia local, o investimento inicial do projeto, localizado na Zona Industrial de Campia, foi de 8,4 milhões de euros. A construção da fábrica, com cerca de 9.000 m2, teve início no final de 2019 e foi concluído no final do ano passado.

A unidade tem capacidade para a produção de 25.000 quadros de carbono por ano, um nível muito alto de automação da produção e espera contar com 120 funcionários quando se encontrar totalmente operacional ou em plena laboração.

A Câmara de Vouzela cita Emre Ozgunes, diretor geral da Carbon Team, para referir que a meta do projeto é atingir mesmo essa capacidade até 2024 e, se necessário, expandir a nova fábrica em mais 7.000 m2. “Em 2021, a Carbon Team está a desenvolver a certificação ISO 14001 e ISO 9001.”

“O primeiro quadro de bicicleta da Carbon Team foi projetado pela Art Collection e produzido em conjunto com a Bike Ahead na Alemanha. Este quadro MTB HT de 800 gramas (tamanho M), com uma aparência fantástica, é 100% monocoque e não requer colagem. A estrutura já passou nos rigorosos testes de laboratório na Alemanha e está certificada. A Carbon Team usa fibra de carbono prepreg e um processo de autoclave para obter o melhor resultado em termos de propriedades mecânicas em combinação com o design”, explica Emre Ozgunes.

“O nosso procedimento operacional padrão para o quadro de cauda rígida teve início neste primeiro trimestre de 2021. Estivemos em contacto com vários pedidos de montadores de bicicletas que desejam usar o nosso quadro para o lançamento dos seus produtos. Ao mesmo tempo, já estamos a desenvolver projetos de quadro de bicicleta em fibra de carbono para futuros clientes”, diz Emre Ozgunes, concluindo que “a Carbon Team preenche uma importante lacuna na cadeia de abastecimento na Europa e pode tornar-se um ator chave para a indústria como fornecedora de peças de fibra de carbono para bicicletas”.

Rui Ladeira, presidente da Câmara de Vouzela, salienta que a autarquia e a empresa têm trabalhado em conjunto. “Estamos disponíveis e comprometidos com as nossas indústrias em prol do desenvolvimento de Vouzela”.

O autarca lembra que os investimentos que estão a ser feitos pela Câmara nas zonas industriais, “têm e terão um forte impacto na qualidade da vida das populações, permitindo a fixação de população, nas suas diversas qualificações, mas também a criação de postos de trabalho e no desenvolvimento social e económico de Vouzela, da região e do país”, destaca Rui Ladeira.