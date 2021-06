Carro movido a energia solar na estrada dentro de um mês

Empresa de Vagos, deverá conseguir nos próximos dias a aprovação para a primeira matrícula do carro solar.

Será o primeiro carro solar a circular nas estradas em Portugal. Apesar da carroçaria ser fabricada no leste europeu, é em Vagos que é feita toda a transformação, com a colocação de painéis solares e todo o equipamento que vão permitir fazer viagens a custo zero em dias de sol.

A empresa Girasun, de Vagos, deverá conseguir nos próximos dias a aprovação para a primeira matrícula do carro solar, o GS, estando a ultimar todo o processo junto do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT).

A empresa vaguense, que desenvolveu e patenteou o controlador inteligente de carga solar (que converte a voltagem dos painéis solares para alimentar o sistema elétrico do veículo), está a apostar em carros de baixa velocidade, quadriciclos pesados, que podem atingir entre 70 e 120 km/hora, mas com todas as comodidades e extras, a começar por um écrã touchscreen, conexão mãos livres para telemóvel bluetooth, câmara traseira, vidros elétricos e até ar condicionado.

