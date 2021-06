Coligação Juntos Por Águeda apresenta listas em todas as freguesias

A Coligação Juntos Por Águeda, resultante do acordo político entre o Movimento Independente JUNTOS com o PSD e o MPT, vai apresentar listas em todas as freguesias do concelho. Entre os 11 candidatos, seis concorrem a renovar mandato enquanto presidentes de Junta, conjugando-se continuidade com renovação.

UF Águeda e Borralha Nuno Cardoso

Na União de Freguesias de Águeda e Borralha, a maior do concelho, a Coligação vai candidatar Nuno Cardoso, que se apresenta novamente a eleições, depois de, em 2017, ter obtido o mesmo número de mandatos que o PS, partido que venceu a eleição por escassos 3,5%. Nuno Cardoso é empresário e diretor comercial. Foi atleta do Recreio Desportivo de Águeda e, mais tarde, diretor. Também passou pela Associação Académica de Águeda. Ao longo dos últimos quatro anos, foi membro da Assembleia de Freguesia.

UF Recardães e Espinhel

Manuel Campos

Em Recardães e Espinhel, segunda maior União de Freguesias (UF) do concelho, Manuel Campos, escriturário de profissão, será recandidato à presidência da Junta de Freguesia. Com experiência associativa e envolvido no executivo desde 2013, aquando da agregação das freguesias, Manuel Campos, mais conhecido por Nelo, preside à Junta desde 2017, tendo dedicado este mandato à realização de obra de proximidade.

Fermentelos Carlos Lemos

Carlos Lemos, comerciante de profissão, concorre a um segundo mandato em Fermentelos. Mais conhecido por Káká, entre os fregueses e amigos, Carlos Lemos tem um longo percurso associativo. Participou ativamente na Banda Marcial e na AFA e é membro da Confraria da Pateira. A sua participação em órgãos sociais de diferentes IPSS do concelho demonstra o sentido de compromisso cívico e dedicação a causas sociais.

UF Travassô e Óis da Ribeira Sérgio Neves

Na UF de Travassô e Óis da Ribeira, Sérgio Neves, comercial de profissão, concorre para um novo mandato, depois de ter vencido as eleições intercalares de fevereiro de 2019. É sócio em diversas instituições da sua UF, com quem continua a colaborar sempre que solicitado e necessário. Antes do corrente mandato, despenhou as funções de Presidente da Assembleia de Freguesia, entre 2013 e 2017, ano em que foi eleito Presidente da Junta pela primeira vez.

UF Trofa, Segadães e Lamas do Vouga Nuno Branco

Nuno Branco, desenhador e empresário do setor da restauração e bebidas, será candidato a Presidente da Junta na UF de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga. É amante das duas rodas, em especial do motociclismo, modalidade que se encontra ligada à história do concelho. Atualmente é diretor no Águeda Action Club, ACTIB, associação desportiva responsável pela organização de campeonatos nacionais e mundiais de motocross em Águeda. Foi secretário da Assembleia de Freguesia durante três mandatos.

Valongo do Vouga Filipe Falcão

A norte do concelho, Luís Filipe Falcão, empresário do ramo automóvel, concorre a um segundo mandato na liderança da Junta de Freguesia de Valongo do Vouga. Com um percurso de vida marcado pela participação no associativismo local, Luís Filipe Falcão pretende continuar dedicado a dinamizar e desenvolver Valongo do Vouga.

Macinhata do Vouga Pedro Marques

Em Macinhata do Vouga, Pedro Marques, farmacêutico, diretor técnico da Farmácia Macinhata, concorre a um terceiro mandato enquanto Presidente de Junta. Atualmente encontra-se envolvido na Associação de Proteção Civil de Macinhata do Vouga, é vice-presidente dos Bombeiros de Águeda e vogal na União de Bandas.

Aguada de Cima Albano Abrantes

A sul, Albano Marques volta a concorrer em Aguada de Cima. É presidente da Junta de Freguesia desde 2013. Ligado ao associativismo local, já foi presidente da LAAC. Atualmente está aposentado, mas é um verdadeiro empreendedor. Antes de fundar a Fundifás, trabalhava como mecânico.

UF Barrô e Aguada de Baixo João Pitau

Na UF de Barrô e Aguada de Baixo, João Marques Pitau pretende suceder a Wilson Gaio, que não se recandidata por opção. João Marques Pitau tem experiência profissional como comerciante e sempre foi um membro ativo na comunidade. Está há vários anos envolvido na Comissão da Fábrica da Igreja. Atualmente está aposentado.

UF Préstimo e Macieira de Alcôba Cristina Cruz

Já na zona serrana do concelho, a coligação Juntos Por Águeda apresenta Cristina Cruz como candidata à UF de Préstimo e Macieira de Alcôba. É empresária do setor da hotelaria e restauração e professora de inglês. Recentemente concluiu um mestrado em ecoturismo. É atualmente presidente da Associação de Pais da ESMC e desempenha as funções de primeira secretária na Assembleia Municipal de Águeda.

UF Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão Vasco Antunes

Na UF de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão, face à saída anunciada de Vasco Oliveira, que concorre a vereador, a Coligação apresenta Vasco Paulo Antunes, empresário e atualmente presidente do Centro Social de Belazaima, onde também se encontra ligado à secção de futsal, enquanto diretor desportivo e treinador de seniores. Foi secretário da Junta de Belazaima no final dos anos 90 e membro da Assembleia de Freguesia até 2005.