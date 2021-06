Concurso de rótulos do Rotary Curia-Bairrada já tem vencedores

Já é conhecido o nome dos três vencedores – neste caso, vencedoras – do concurso para a criação do rótulo para o vinho “Companheiros”, criado pelo Rotary Club Curia Bairrada, e que contou com 14 participações.

O 1.º prémio (na foto) foi atribuído a Sara Rodrigues Lusitano da Costa (17 anos); o 2.º prémio, a Inês Ribeiro da Silva (16 anos); e o 3.º prémio a Maria Beatriz Ferreira dos Santos (17 anos). Trata-se de alunas do Agrupamento de Escolas de Anadia (AEA), a quem o Rotary convidou a participar neste concurso.

