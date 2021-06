Covid-19: Mealhada continua sem infeções e Águeda melhora com queda de casos ativos

Oliveira do Bairro mantém dois casos de infeção ativa, Vagos tem 4, Anadia e Cantanhede está nos 10 e Cantanhede está com 11 casos ativos.

O concelho da Mealhada continua sem casos ativos de Covid-19, situação que se mantém há quase duas semanas, apontam dados do ACeS do Baixo Mondego.

Em relação a Águeda, cujo concelho está em alerta a nível nacional, no último três dias viu cair 10 casos ativos, tendo atualmente 40 casos, apontam os dados do ACeS do Baixo Vouga.

Veja todos os dados no seguinte quadro: