Mealhada, Oliveira do Bairro e Vagos são os concelhos com menor incidência da infeção neste momento.

O Concelho da Mealhada está há mais de uma semana sem o registo de qualquer caso ativo de Covid-19. Situação diferente apresenta Águeda, que fechou o dia de ontem com 50 casos ativos de infeção. Os dados são do ACeS do Baixo Mondego e Baixo Vouga.

Pelo meio, e segundo os mesmos dados, o Concelho de Oliveira do Bairro tem apenas dois casos ativos, Vagos tem 3 e Anadia tem 12.

Quanto ao concelho de Cantanhede, os números apontam para 18 casos ativos da doença.