Covid-19: Mealhada sem casos ativos

Águeda foi o concelho com maior aumento de infetados.

Oliveira do Bairro

O concelho da Mealhada é, neste momento, o único da Bairrada com zero casos ativos de infeção por Covid-19. Preocupante continua a situação de Águeda e Cantanhede, com 29 e 33 casos ativos, respetivamente.

No que respeita aos restantes concelhos da Bairrada, Anadia tem 8 casos ativos, Oliveira do Bairro 6 casos e Vagos apenas um caso ativo.

O concelho de Águeda aumentou substancialmente o número de casos nos últimos quatro dias – mais 20 casos, passando de 9 para 29.

Desde o início da pandemia, morreram, nos seis concelhos da Bairrada, 285 pessoas vítimas de Covid-19.