Futebol feminino: Bairradina Tatiana Pinto deixa o Sporting

A bairradina Tatiana Pinto anunciou nas redes sociais que vai deixar o Sporting Clube de Portugal, depois de ter representado o cube lisboeta nos últimos cinco anos.

Sem adiantar nada quanto ao seu futuro desportivo, a atleta refere que termina uma etapa “de grande crescimento pessoal e desportivo e de enorme felicidade por ter vestido a verde e branca por mais de 100 vezes.Não posso deixar de me sentir orgulhosa por deixar parte do meu legado na história do Sporting Clube de Portugal. Um clube que depois de uma aposta certeira, se tornou um grande do futebol feminino em Portugal e, esperemos nós, será um dia tão grande como os maiores da Europa”.

“Porque a vida é feita de ciclos, chegou a hora de também eu apostar num novo desafio. Foram 5 anos maravilhosos onde tive a oportunidade de aprender muito. Acima de tudo, aprendi a valorizar-me: algo que muito me orgulha, graças ao sacrifício diário para elevar este desporto e profissão que tanto me apaixona”, justifica Tatiana Pinto.

Agradecendo a toda a estrutura do clube e colegas de equipa – e sem deixar pistas para o futuro – a bairradina despede-se desta forma do clube lisboeta.

